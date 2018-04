Il senatore Candiani, commissario della Lega a Messina per la fase costituente del partito

Martedì 24 aprile, il senatore Stefano Candiani, Commissario Regionale della Lega si è recato Messina per incontrare i simpatizzanti e i rappresentati politici del partito. Il senatore Candiani ha aperto il dialogo con i candidati del partito, dando il via alla fase costituente del partito leghista nella città di Messina. In un confronto democratico, la Lega, forte della propria identità a livello nazionale e desiderosa di crearne una altrettanto solida e forte a livello locale, sta costruendo, nel cantiere aperto della sede di Messina, la propria linea politica, di comune accordo con tutti i propri candidati. Tale processo costituente culminerà nella data del 30 aprile, giorno in cui il confronto ed il dialogo delle ultime settimane, porteranno alla presentazione dei candidati ai vari organi amministrativi cittadini e la definizione della propria linea politica.