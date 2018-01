Il senatore Mancuso: "Pronto a candidarmi alle amministrative di Sant'Agata Militello"

Il senatore uscente Bruno Mancuso, attualmente transitato in Fratelli d'Italia, è pronto a candidarsi alle amministrative di giugno a Sant'Agata di Militello: "Accolgo con piacere l’appello che mi è stato rivolto da numerosi e qualificati esponenti della vita politica santagatese, un riconoscimento al mio impegno politico che mi lusinga e nello stesso tempo mi richiama ad un preciso dovere, quello di continuare a spendermi incondizionatamente per il mio paese, da cui ho ricevuto tante gioie e soddisfazioni. Sono pronto e pienamente disponibile a collaborare con chi vuole lavorare ad un progetto che deve trovare forza soprattutto nei contenuti oltre che negli uomini che si candidano a rappresentarlo, che siano capaci di esprimere proposte, amore per la città e spirito di sacrificio. Credo che non sia il momento di invocare l’avvento “dell’uomo della provvidenza” (che in politica non esiste), con il pericolo di generare dannose illusioni, né il momento di assegnare ruoli preconfezionati che potrebbero pregiudicare un percorso di inclusione e di partecipazione democratica. Sarò onorato di essere componente di una squadra che parte forte ed attrezzata ma che ha il preciso compito di allargarsi e creare nuovi interessi, senza che venga dato per scontato il ruolo di guida della città, alla cui candidatura non mi sottraggo, ma propenso ad un confronto interno nell’ambito di un’ampia coalizione e con criteri di selezione condivisi”.