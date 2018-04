Senso unico in via Palermo, la proposta del consigliere De Gregorio

Al fine di migliorare la viabilità il consigliere della V circoscrizione, Maurizio Di Gregorio, lancia la proposta del senso unico in via Palermo, Una strada trafficata per il semplice transito, perché di collegamento fra la via Garibaldi e la Circonvallazione, ma soprattutto per la sosta considerata la gran quantità di negozi e attività presenti.



La pigrizia e le cattive usanze degli automobilisti poi, fanno il resto. Una proposta che si sposa anche con quanto avviene giornalmente poiché le soste selvaggie rendono non solo il difficile passaggio di auto e moto, ma anche dei mezzi di soccorso.



Per porre in parte rimedio alla situazione di paralisi, dovuta al traffico, entro il 15 maggio si prospetta l’apertura del viale Aranci con la messa in funzione degli impianti semaforici.



Una soluzione che però solo in parte risolve il problema che potrebbe avere una risoluzione definitiva non solo con l‘attuazione del senso unico in via Palermo ma anche con la creazione di stalli per il posteggio, utili per mettere la parola fine alla paralisi a cui giornalmente assistono commercianti, cittadini e automobilisti.