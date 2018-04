Protesta davanti al Tribunale degli addetti del servizio pulimento

Questa mattina, davanti a Palazzo Piacentin, i è scattata la protesta dei lavoratori del servizio pulimento del Tribunale con lo sciopero e il presidio indetto dalla Filcams-Cgil per il mancato pagamento degli stipendi. Ancora una volta si ripropone un problema di ritardi a causa della gestione economica da parte del Consorzio Manital titolare dell'appalto.

"E' grave e inaccettabile che lavoratori siano sempre costretti a rivendicare il diritto al salario", denuncia il segretario generale della Filcams-Cgil di Messina Francesco Lucchesi.

La Filcams evidenzia come a fronte del regolare pagamento delle fatture da parte dell’ente appaltante al Consorzio la ditta che svolge le attività in subappalto non abbia ancora ricevuto le somme necessarie ad erogare l’ultima mensilità di marzo ai propri dipendenti.

La Filcams torna a denunciare come nel giro di fatture tra enti appaltanti imprese titolari e imprese in subappalto a rimetterci sono sempre i lavoratori sui quali si ripercuotono le conseguenze di questi rapporti finanziari e chiede un intervento forte degli stessi enti.

In assenza di risposte la protesta di oggi per il diritto allo stipendio prosegue, il 2 maggio i lavoratori saranno nuovamente in piazza per rivendicare i loro diritti. La Filcams metterà in atto tutte le iniziative a sostegno delle loro rivendicazioni.