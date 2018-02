I volontari della biblioteca "Allegra" regalano sorrisi ai bimbi ricoverati

La lettura di una storia, tante coccole e tanti sorrisi. Così ieri sera i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Policlinico di Messina hanno potuto trascorrere un paio d’ore spensierate, in compagnia dei volontari della bibliotechina “Fra Gabriele Allegra”.

“La nostra è la sezione per bambini e ragazzi della biblioteca del Santuario di Lourdes – spiega Daniela Dottore, una delle volontarie -. Nasce come realtà sociale che vuole coinvolgere un numero quanto più ampio di bambini insieme alle loro famiglie. Un luogo di cultura, aggregazione, socializzazione e integrazione tra tutti i bambini. L'obiettivo è quello di abbattere le barriere architettoniche e anche quelle mentali e far sì che possa essere un luogo di accoglienza per tutti, dando spazio alle unicità che la vita ci presenta. Sappiamo bene, però, quanti bambini per diversi motivi non possono raggiungerci e questo ci spinge fortemente ad andare al di fuori delle quattro mura, dell'ambiente colorato e allegro che abbiamo realizzato col lavoro di tanti volontari, per fare visita e portare compagnia e sorrisi ai bambini, e alle loro mamme, ricoverati in ospedale per lunghe o brevi degenze”.

Per questo motivo, dopo un anno dalla nascita, la biblioteca ha mosso ieri i suoi primi passi all’esterno, con l’iniziativa “Ti racconto una storia”. Mezzo veicolare tra i volontari e i bambini è il libro, che riesce a regalare tanti sorrisi sui volti dei bambini e delle loro mamme. La richiesta dei piccoli degenti ai volontari è stata quella di ritornare al più presto per altri momenti da condividere.