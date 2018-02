Savam Letojanni all'esame Pozzallo, scontro verità in ottica spareggi

LETOJANNI. Sarà la gara più importante dell’intera stagione agonistica. Quella che dirà molto sulle reali possibilità di agganciare il treno play-off o lottare solo per mantenere una posizione di medio-alta classifica, senza ambire ai primi posti e farsi strane illusioni sull’immediato futuro. Un match importante sotto il profilo dell’intensità e della voglia di vincere che la Savam Costruzioni Volley Letojanni dovrà affrontare con il piglio giusto, sotto le indicazioni di un mister, Centonze, che dopo aver preparato i suoi nel corso delle ultime due settimane, ha catechizzato tutti, affermando che dalla gara con il Pozzallo, che si terrà domani (sabato) sul parquet del Pala “Letterio Barca”, si dovrà fare sul serio per evitare brusche ed improvvise cadute. Una formazione, quella ragusana, composta da giocatori di ottimo livello e che hanno militato sempre in società di serie B e di A2, come l’opposto Salerno ed i centrali Fasanaro e Muscarà, che giungerà in quel di via Monte Bianco con l’intenzione di fare bottino pieno e tornarsene tra le mura amiche con tre punti fondamentali. Quelli necessari per allungare in graduatoria a quota 37 punti (per il momento sono 34) e consolidare un secondo posto che adesso è in comproprietà con il Cinquefrondi, che deve comunque osservare un turno di riposo così come i ragusani. Da una parte ci sarà, dunque, la voglia di accelerare in alta quota, dall’altra un Letojanni che dovrà vendicare la sconfitta per 3 a 1 dell’andata, dimostrando di essere in condizione e giocandosi le speranze di accedere agli spareggi. Davanti capitan Schifilliti e compagni avranno una squadra tosta, fisica, ben messa in campo e che fa dell’attacco e del muro le sue armi migliori. Il sestetto jonico avrà invece il favore del pubblico, oltre alla presenza di tutti i suoi elementi che si sono allenati nel corso della settimana in tutti i fondamentali, e che oggi pomeriggio visioneranno i filmati delle partite giocate finora dagli iblei. Ciò per comprendere a fondo quali sono i punti deboli degli avversari in modo da opporsi al meglio delle proprie possibilità. E per far questo i letojannesi non dovranno subire cali di attenzione, sbagliando poco o niente. Un’affermazione potrebbe rilanciare i locali a 31 punti e ridargli qualche certezza in più per raggiungere la seconda posizione al termine della regular season. Ma prima di pensare a questo i ragazzi di Centonze dovranno essere in grado di sfatare un tabù che dura dall’inizio del torneo. Tutte le squadre appostate al di sopra dei letojannesi hanno, infatti, avuto sempre vita facile al cospetto di Mazza e compagni. E adesso è forse l’ora di voltare pagina e vincere uno scontro diretto che vale davvero tanto.