Il Città di Messina a caccia di nuovi talenti

Dopo settimane di riflessioni che hanno portato i massimi vertici societari ad iscrivere il Città di Messina in serie D e la conferma del DG Giovanni Cardullo, del DS Angelo Alessandro e del mister Giuseppe Furnari, la compagine cara al presidente Lo Re getta già le basi per la nuova stagione agonistica. Aperte le iscrizioni per la selezione di nuovi calciatori natii nati nel 1999, 2000 e 2001.

Questi saranno inseriti nell'organico della Prima Squadra e della Juniores e lo stage si terrà giovedì prossimo presso l'impianto sportivo del "Garden Sport" sito a Mili Marina. I partecipanti, per poter essere valutati dallo staff societario peloritano, dovranno recarsi presso l'impianto sportivo già muniti di certificato medico valido per la pratica agonistica, nulla osta rigorosamente per allenamento e corredo calcistico personale e parastinchi.

Per una buona programmazione è gradita, anno sapere i vertivi societari, la conferma della partecipazione, che dovrà avvenire entro e non oltre giorno 26. Per far ciò è possibile inviare una email a ssdcittadimessinacalcio@gmail.com specificando il ruolo dell'atleta.