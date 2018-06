Il Città di Messina prosegue con la scoperta di talenti

Il Città di Messina dopo ufficializzato l’iscrizione al prossimo torneo di serie D e le conferme in blocco dei principali componenti dello staff dirigenziale e tecnico, nonché dei calciatori Bombara e Cardia, prosegue nella ricerca di nuovi talenti. Dopo aver confermato l’iscrizione al campionato di serie D, la compagine del Città di Messina cara al presidente Lo Re continua a gettare le basi per la nuova stagione agonistica e continua la ricerca di nuovi talenti da inserire in organico, specie a livello giovanile.

Aperte le iscrizioni per la selezione di nuovi calciatori da inserire all’interno delle categorie Giovanissimi e Allievi. Gli stage si terranno il 4 e 5 luglio presso il Garden Sport di Mili Marina a partire dalle ore 16.00.

I partecipanti, così come fanno sapere dallo staff selezionatore, dovranno essere muniti di certificato medico agonistico in vigore e corredo calcistico personale. Anche in questo caso, per una buona programmazione è gradita, fanno sapere i vertici societari, la conferma della partecipazione, che dovrà avvenire entro e non oltre giorno 2 luglio. Per far ciò è possibile inviare una email a ssdcittadimessina@libero.it specificando il ruolo dell'atleta.