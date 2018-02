Domenica amara per l'Igea Virtus che perde in trasferta contro il Portici

Settimana nera per l'Igea Virtus. Dopo la sconfitta con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Potenza, è sconfitta anche in campionato. A Napoli è il Portici che fa sua l'intera posta in palio.

Nel corso della prima frazione sono i padroni di casa a rendersi subito pericolosi con Pandolfi che serve Maggio ma è l'estremo difensore tirrenico Ingrassia che nega la gioia del gol. Passa un minuto e Portici ancora vicini al gol con Pandolfi la cui conclusione termina fuori. Al 12esimo si vedono i tirrenici con Mercaj che però non trova la porta dopo un'uscita del portiere avversario a vuoto. Quattro minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, serie di batti e ribatti con la sfera che finisce sui piedi di Festa il cui tiro al volo è fuori. Prima della conclusione del primo tempo Nocerino entra in area, calcia di destro da posizione defilata ma Ingrassia è superlativo nell'opporsi.

Al nono minuto della ripresa si sblocca la gara. Maggio in area tirrenica sfrutta un batti e ribatti e supera il portiere ospite. Dopo la girandola di cambi i tirrenici prendono in mano il gioco con Kosovan prima e Gatto poi, che provano a piegare la resistenza avversaria senza però riuscire nell'intento.

Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che sancisce la fine delle ostilità. I tirrenici si fermano dopo otto risultati utili consecutivi. Domenica si torna in campo per affrontare in casa l'Acireale.