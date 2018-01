L'Igea Virtus cerca i primi tre punti del nuovo anno

Nuovo anno e ripresa di campionato non facile per la formazione tirrenica dell'Igea Virtus che questo pomeriggio, presso lo stadio “D’Alcontres-Barone”, si troverà di fronte la formazione fanalino di coda del campionato Dilettanti, l'Isola Capo Rizzuto.

Nel comprensorio tirrenico della provincia di Messina , quindi, arriverà una squadra per nulla rassegnata, decisa a invertire la rotta e che, a livello dirigenziale e tecnico, ha cambiato molto. Dopo la separazione, a fine novembre, da mister Girolamo Mesiti, la panchina è stata affidata al vice Dario Marsala fino all’arrivo, prima dell’ultimo match di Messina, di Giovanni Pisano. Con il tecnico era arrivato anche il nuovo direttore sportivo Daniele Piraino, ma la sua esperienza in Calabria è durata appena una settimana, mentre in seguito la società si è affidata al direttore generale Filippo Marra Cutrupi.

Diverse novità anche per quanto riguarda l’organico giallorosso: spiccano gli addii del portiere Ilario Lamberti, che ha lasciato i pali ai giovani Andrea Pullano (‘97), Simone Caterisano (‘99) e al neo acquisto, classe ‘94, Mirko Brugoletti, del difensore Davide Cassaro, dei centrocampisti Andrea Cava e Marcos Gondra e dell’attaccante Filippo Di Maira. In entrata, invece, il mercato ha regalato il difensore Corrado Iorfida (‘94), i centrocampisti Caique Flores, brasiliano classe ‘96, e Francesco Paonessa (classe ‘81), l’attaccante Pietro Viggiani (‘91), ma anche gli juniores Antonio Marino, esterno classe ‘98, e i 2000 Angelo De Carlo, difensore centrale, e Gabriele Daniello, esterno.

Sarà una squadra diversa rispetto alla gara di andata, quando l’Igea Virtus si impose 3-0 in terra calabrese: a decidere il match Santo Biondo, autore di una doppietta, e Kevin Biondi. Fischio d'inizio previsto alle ore 14.30.

L’incontro sarà diretto dal signor William Villa della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Nino Siboni della sezione di Faenza e Giovanni Rosario Dioretico della sezione di Seregno.