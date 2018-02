Igea Virtus - Gela. Pomeriggio sarà avviata la prevendita dei tagliandi

Durerà fino a domenica alle ore 12.30 la prevenedita ( che partirà da questo poemriggio), dei tagliandi per la gara interna dell'Igea Virtus che, nella giornata di domanica, tra le mura amiche ospiterà il Gela.

Per domenica inoltre, la società tirrenica mediante un comunicato, ha resa nota la notizia che ha indetto la “Giornata Giallorossa pertanto non saranno validi gli abbonamenti, ad eccezione delle tessere “GOLD”, e non saranno concessi biglietti omaggio.

Per quanto riguarda il calcio giocato, l'Igea Virtus rafforza il proprio organico con l'arrrivo del terzino Davide Sarcone, proveninete in prestito dal Crotone. Il terzino, classe 1999 arriva dalla compagine di serie A nel quale è cresciuto ed è tornato in questa sessione di mercato dopo l’esperienza con il Francavilla.

Sarcone, che ha disputato la prima parte di stagione nel girone H di serie D, collezionando ottime prestazioni e 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, non ha esitato e ha subito sposato la causa dell’Igea Virtus.

La società giallorossa tirrenica , infine, intende ringraziare il Crotone, e in particolare il direttore generale Raffaele Vrenna e il direttore tecnico Antonio Galardo, per la collaborazione e la positiva riuscita della trattativa.

La gara contro il Gela, il cui inizio è stato spostato alle ore 15.00 e non alle 14.30 come originariamente previsto, vedrà al D’Alcontres-Barone” solo la presenza di tifosi tirrenici poichè la prefettura di Messina ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Caltanissetta.

Lo stesso provvedimento era stato preso anche nei due precedenti disputati a Gela: nel match di andata e nella sfida di Coppa Italia, infatti, fu vietato ai tifosi giallorossi di seguire la squadra in trasferta.