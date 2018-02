Per l'Igea Virtus è secondo posto grazie alla vittoria nel derby contro Gela

L'impianto sportivo "D'Alcontres - B" è sempre più fortino dell'Igea Virtus che trova i tre punti anche contro il Gela, guadagando di fatto la seconda posizione in classica a soli quattro punti di distanza dalla vetta.

Gara molto equilibrata per i primi venti minuti. Poi i tirrenici alzano il ritmo e al 23esimo minuto trovano la rete del vantaggio con Santamaria bravo, dal limite dell'are, a coordinarsi e battere l'estremo difensore del Gela Biondi. Successivamente gli ospiti non riescono a reagire e prima della pausa è ancora la formazione di casa a rendersi pericolosa. Al 41esimo un cross di Kosovan trova Mercaj il cui colpo di testa termina sulla traversa.

La ripresa si apre così come si è chiuso il primo tempo, con i tirrenici a fare la gara e Gela alle corde. E' biondi a negare all'Igea, in più occasioni, la gioia della seconda rete. Ospiti che sivedono solo sul finale e in entrambi le circostanze, Ingrassia è pronto a sventare i tiri di Bonanno.

Dopo cinque minuti di recupero per l'Igea è festa. Tre punti ottenuti e secondo posto agganciato con soli quattro punti di distacco dalla vetta. Giovedì per i giallorossi vi è l'impegno in Coppa Italia mentre domenica, contro il Portici, sarà trasferta.