L'Igea Virtus trova vittoria e playoff

Domenica da non dimenticare per i tfosi dell'Igea Virtus. La compagine giallorossa tirrenica, dopo tre sconfitte di fila supera il Palazzolo. Grazie alla rete di Fontana su rigore, per i ragazzi di mister Raffaele arrivano i playoff. Nel prossimo turno, allo stadio "D'Alcontres-Barone", ultimo match tra le mura amiche, arriverà l'Ebolitana.

In avvio sono i locali a cercare la porta con le conclusioni di Porto e Boncaldo, che si perdono sul fondo, mentre all'11' l'Igea Virtus sfiora subito il vantaggio con Biondi che, su assist di Kosovan, calcia alto da buona posizione. Al 18' Furnò, in area, aggancia e tira ma Ingrassia para a terra e, al 24', Kosovan risponde con un sinistro che Ferla blocca in due tempi. La gara si fa più viva: al 30' cross da sinistra di Fichera e deviazione volante di Furnò che supera la traversa; al 32' cross da destra di D'Antonio e colpo di testa di Giovanni Biondo respinto da Ferla. L'azione continua e Pitarresi, con un potente destro, costringe Ferla alla respinta, quindi si avventa Biondi per il tap-in di testa ma manda alto. Al 35' ancora Kosovan ci prova su punizione dai 25 metri, che si perde alta, mentre, un minuto dopo, il destro dal limite di Grasso finisce a fil di palo. Poco prima dell'intervallo (45') altra grande occasione per i giallorossi: punizione di Kosovan, batti e ribatti in area ospite e Fontana, con un colpo di testa sotto misura, colpisce la traversa.



A inizio ripresa è ancora l'Igea a rendersi pericolosa: al 47' Kosovan ruba palla sulla destra e serve un perfetto assist per Kacorri ma il suo destro viene deviato in angolo da Palmisano. I giallorossi cercano di aumentare il ritmo e mister Raffaele inserisce forze fresche: prima Fioretti, Merkaj e Sarcone e, poi, anche Santo Biondo. Al 65' il neo entrato Fioretti, di testa, manda di poco alto il cross di D'Antonio; al 72' Kosovan non inquadra la porta su punizione, mentre, al 74', il Palazzolo si vede con un rasoterra di Filicetti bloccato con sicurezza da Ingrassia. L'Igea Virtus continua a spingere e va più volte al tiro con Fioretti e Merkaj, ma Ferla si fa trovare sempre pronto. All'81' Calabrese rimedia il secondo cartellino giallo in pochi minuti e lascia i suoi in dieci. I giallorossi cercano di approfittare della superiorità numerica, ci provano con un destro dal limite di Santo Biondo (di poco a lato) e passano all'85' con il rigore concesso per fallo di Palmisano su Fioretti e trasformato con freddezza da Fontana. Le proteste costano il secondo giallo anche a Fichera con il Palazzolo che chiude in nove, mentre l'Igea Virtus sfiora il raddoppio con Pitarresi che, al 92', colpisce la traversa con un potente destro dal limite, e al 94' con Fioretti, ma il suo sinistro è respinto dal portiere.



È l'ultima emozione del match che sancisce, per il secondo anno consecutivo, la qualificazione ai playoff dell'Igea Virtus che, nel prossimo turno, nell'ultimo impegno allo stadio "D'Alcontres-Barone", sfiderà l'Ebolitana.