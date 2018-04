Il Messina non si allena. Sciotto: "pagamenti in regola, ci sarà multa"

Sciotto ha visitato la squadra in vista della trasferta di San Cataldo, appuntamento di particolare riliv per onorare la maglia e la città e per non compromettere i programmi della prossima stagione: i risultati delle ultime tre partite saranno fondamentali per provare a migliorare l'attuale posizione in classifica, al momento deficitaria. La vittoria nella prossima trasferta è l'unico obiettivo richiesto dal presidente in questo momento; un passaggio a vuoto a San Cataldo potrebbe costringere la proprietà ad adottare seri provvedimenti. Nel corso della prossima settimana sarà discussa ogni singola posizione economica.

In merito alle voci circolate nel pomeriggio, la società vuole precisare come siano infondate tutte le pretese economiche di presunti arretrati poichè, ad oggi, l'Acr Messina è in regola con i pagamenti secondo gli accordi con i tesserati. La società prenderà ulteriori provvedimenti per quanto concerne la decisione adottata dai calciatori di non allenarsi nella prevista sessione odierna; per tale motivo i giocatori saranno severamente multati. E' in corso inoltre un'indagine avvenuta a pochi minuti dalla riunione riservata con il presidente.

La socetà ha infine deciso di adottare a tempo indeterminato la formula del silenzio stampa per tutti i tesserati.