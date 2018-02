Sui social è già aria di derby tra Igea Virtus e Acireale di domenica

"Onora la Città". E' questo lo slogan scelto dagli ultras dell'Igea Virtus che, in queste ore, attraverso i social stanno invitando i cittadini tirrenici a stare vicini alla propria squadra che domenica ospiterà l'Acireale.

Il match, che andrà di cena presso l'impianto sportivo “D’Alcontres- Barone”, prenderà il via alle ore 15.00 e non alle ore 14.30 come inizialmente programmato dal calendario. L’auspicio è che il posticipo di mezz’ora del derby possa accrescere l’affluenza di pubblico sugli spalti ed è proprio per questo che gruppi di tifo organizzato si stanno mobilitando sulle piazze virtuali per inviatre allo stadio più persone possibili.

Nonostante la sconfitta subita nel fine settimana contro il Portici, la squadra di mister Raffaele mantiene un buon margine anche sulla sesta posizione: +8 sull’Acireale (prossimo avversario) e +20 sulla tredicesima posizione occupata dalla Palmese, che apre la zona playout a quota 24.

Dunque il derby di domenica diventa ancora più importante in chiave playoff. I vertici societari informano che è già partita, presso i centri autorizzati, la prevendita dei tagliandi che riguardano il settore ospite.

Sarà un derby ricco di fascino con i tirrenici che sperano e cercheranno di invertire il cammino negativo delle ultime due gare culminate con l'eliminazione in Coppa Italia ne la sconfitta in campionato.