Servizio pulimento stabili comunali, presidio davanti a Palazzo Zanca

La protesta indetta dalla Filcams-Cgil per il mancato pagamento dello stipendio di gennaio. Alla base del nuovo stop alle mensilità il mancato adempimento da parte del Comune di diverse fatture alla ditta.

"Auspichiamo in un immediato intervento risolutivo da parte di Palazzo Zanca - ha ribadito il segretario generale della Filcams di Messina Francesco Lucchesi - in modo da sbloccare una situazione che ha pesanti conseguenze su lavoratori che già in questi mesi sono andati incontro a difficoltà per continui ritardi nelle retribuzioni".

La Filcams è pronta ad attuare nuove forme di protesta. "Chiediamo - fa presente Lucchesi - che a questi lavoratori sia garantito il diritto allo stipendio".