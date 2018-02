Pulizie Università, l'appalto scade il 30 aprile. Lavoratori preoccupati

Scadrà ‪il 30 aprile‬ la convenzione con cui la ditta Con.For Service, consorziata del gruppo Manital, gestisce le attività di pulizia dei locali dell'Universita' di Messina. La Uil trasporti manifesta tutte le sue preoccupazioni per il proseguo occupazionale delle 70 unità lavorative impiegate. "Abbiamo l'urgente necessità di confrontarci con la committente per verificare i contenuti del nuovo bando e le eventuali ricadute occupazionali - dichiarano Michele Barresi e Rosangela Grasso della segreteria Uil trasporti Messina - ma ad oggi l'Universita' è rimasta sorda alle nostre richieste di incontro".

"Alla luce della grave crisi in cui versa a livello sia nazionale che cittadino il settore del pulimento - continuano Barresi e Grasso - abbiamo l'esigenza di valutare le garanzie occupazionali eventualmente incluse nel nuovo appalto di “Pulizia ed igiene ambientale” dell’Ateneo ma anche il volume complessivo delle attività previste per evitare un ulteriore gioco al ribasso delle ore lavorate a danno dei dipendenti. Non consentiremo in un contesto cittadino già fortemente depresso ulteriori macellerie sociali - denunciano Barresi e Grasso - operate sempre a danno di lavoratori che giá da anni ad ogni cambio appalto hanno visto ridursi il numero delle ore di lavoro mensili raggiungendo salari e condizioni lavorative sempre più precarie. Confidiamo nell'operato dell'Ateneo che ben conosce le tribolate vicende degli ultimi anni di questi dipendenti, visto che in più occasioni è direttamente intervenuta l'Universita' per assicurare il pagamento degli stipendi sopperendo all'inadempienza delle ditte appaltatrici, ma chiediamo al Prorettore dell’Università di Messina e al nuovo Direttore Generale di procedere da subito al confronto richiesto dal sindacato per dare serenità ai lavoratori e prevenire possibili proteste ed inevitabili tensioni sociali".