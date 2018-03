Topi a passeggio per i corridoi del Tribunale, la denuncia della Fp Cgil

La denuncia è chiara e inequivocabile: all’interno del Tribunale di Messina i topi si aggirano indisturbati tra faldoni, corridoi e uffici. Le immagini fornite dalla Fp Cgil non lasciano spazio a dubbi. E per questo il segretario Francesco Fucile denuncia il paradosso di una situazione insostenibile.

“Ai motivi che negli scorsi giorni hanno portato il personale del comparto Giustizia a manifestare di fronte l’ingresso di Palazzo Piacentini, se ne potrebbe decisamente aggiungere un altro, di natura ben diversa, ma ugualmente importante –scrive Fucile. Le immagini scattate “live” dai dipendenti ne sono prova inconfutabile: topi, di notevoli dimensioni, si aggirano indisturbati tra i trafficati corridoi del Palazzo, venendo avvistati negli uffici e nei locali adibiti a sevizi pubblici all’interno al Tribunale. “Sembrano immagini surreali, quasi uscite da un film – commenta il segretario della Funzione pubblica di Messina, Francesco Fucile – e invece, purtroppo, sono totalmente vere e rappresentano bene il contesto in cui, quotidianamente si trovano ad operare i dipendenti della giustizia”. Una situazione igienico a decisamente preoccupante, che spinge quindi la Fp Cgil a chiedere, con immediatezza, un “complessivo intervento di disinfestazione nonché di derattizzazione dell’interno plesso, che certamente non può tradursi nella semplice sistemazione di qualche bustina di veleno. Non possono infatti essere ignorate – conclude Fucile – le pericolose conseguenze sanitarie che possono ripercuotersi anche sui lavoratori”.