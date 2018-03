Siciliani Liberi: benzina scontata, Musumeci passi dalle parole ai fatti

"È la terza o la quarta volta che Musumeci annuncia di voler attuare una parte del programma elettorale delle ultime regionali di 'Siciliani Liberi'. La Sicilia, esportatrice netta di energia e di derivati del petrolio, paga i carburanti e l'energia più cara d'Italia, lo Stato lucra almeno 5 miliardi l'anno di accise petrolifere sulla Sicilia".

Lo dice il segretario politico di Siciliani Liberi, Ciro Lomonte. "Se tutto ciò diventasse veramente agenda politica non potremmo che esserne lusingati - aggiunge - Però è altrettanto la terza o la quarta volta che a questi annunci palermitani non seguono altrettante prese di posizioni a Roma. Questa è un'occasione unica perché la Sicilia attui una politica sovranista a difesa dei propri diritti e avvii finalmente un processo di decolonizzazione. Se Musumeci non ha il coraggio di farlo oggi, non lo farà mai. Si deve creare una cabina di regia con i deputati e senatori, tranne quelli eletti nel Pd e i forestieri, eletti in Sicilia. Da soli hanno la possibilità di fare cadere qualsiasi governo sulla Questione Siciliana".

Per gli indipendentisti la defiscalizzazione della benzina, antico cavallo di battaglia sicilianista, "va portato avanti dentro un pacchetto coraggioso di riforme che crei lavoro, lavoro vero, e non assistenzialismo, un vero shock per l'economia stagnante dell'isola, tra cui agenzia delle entrate siciliana, fiscalità di vantaggio, sburocratizzazione, zona doganale speciale, moneta fiscale complementare, sostegno alla famiglia e alla maternità".