Taormina. "In sella per la vita" e per non dimenticare Roberto Baratta

“In sella per la vita”. E per non dimenticare Roberto Baratta, il ciclista tragicamente scomparso nell’agosto del 2015. La manifestazione, organizzata dai meetup “Taorminesi In Movimento” e “Giardini Naxos In Movimento”, prenderà il via domenica (27 maggio) alle 10 da piazza S. Venera, a Trappitello. Da quel luogo si snoderà una passeggiata in bici. L’obiettivo è di chiedere investimenti per la mobilità sostenibile e maggiore sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. Nel corso del tragitto sarà osservato, insieme alla famiglia, un momento di raccoglimento in ricordo del ciclista taorminese Roberto Baratta.

“Bisogna dare un segnale forte rispetto ai temi della sicurezza stradale - ha affermato Eddy Tronchet, candidato sindaco del M5S a Taormina - bisogna assicurare una fruizione serena e all’insegna della cultura slow a pedoni e ciclisti. Vogliamo inoltre puntare a misure che incentivino il cicloturismo come opportunità di crescita. Ad esempio la realizzazione di una pista ciclabile che si connetta al già esistente tracciato Torre Archirafi - Foce Alcantara. Sarà con grande commozione che, insieme alla famiglia, ricorderemo il nostro concittadino Roberto Baratta”.

“Su nostra proposta il nuovo contratto di servizio delle Ferrovie dello Stato - continua la parlamentare pentastellata Angela Raffa, membro della commissione trasporti - prevede in Sicilia la possibilità di trasportare gratuitamente le biciclette a bordo dei treni. Adesso è importante investire in reti ciclabili e servizi, affinché l’uso delle due ruote, salutare ed ecologico, sia sempre più incentivato e sia garantita la massima sicurezza di chi sceglie questo mezzo di trasporto”.

PROGRAMMA

- La partenza in bici è prevista alle ore 10.30 dal piazzale antistante la chiesa “Sacro Cuore di Gesù” sita in Via Francavilla, Santa Venera, Trappitello (Taormina, ME)

- Si percorre la SS185 con sosta nel punto in cui, nell'agosto di quasi tre anni fa, è avvenuto l'incidente in cui il ciclista taorminese Roberto Baratta ha tragicamente trovato la morte. Insieme alla famiglia sarà osservato un momento di raccoglimento in suo ricordo.

- Lungomare di Giardini Naxos per poi concludere il giro in Piazza San Pancrazio.