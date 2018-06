Itala. Protezione civile, Giuseppe Caso coordinatore del Gruppo volontari

ITALA. Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile di Itala ha un nuovo direttivo. Sono stati designati come coordinatore e vice coordinatore Giuseppe Caso e Giuseppe Magno. La prossima fase burocratica vedrà impegnato il gruppo nell’ assegnazione di cariche, previste dal regolamento, che possano così consentire a ogni volontario membro di rivestire un ruolo preciso per garantire massima sinergia. L’ obiettivo principale è coinvolgere e formare i giovani in modo che possano essere pronti in momenti di emergenza. E’ stato indetto un bando rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età residenti a Itala e paesi limitrofi che consentirà a quanti aderiranno di ricevere specifica formazione nell’ ambito di attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze. I giovani che parteciperanno avranno anche l’ opportunità di vedere riconosciuta la propria esperienza in fase di valutazione di titoli. Il gruppo è dinamico e sempre attivo attualmente lavora ed è impegnato nel progetto “Campagne sicure” che consiste nell’ attività di scerbatura del territorio montano di Itala a ridosso delle abitazioni strade agricole stradali e pedonali e la messa in sicurezza dell’Area Mandrazza. Numerosi sono gli incendi durante il periodo estivo che mettono in serio pericolo la cittadinanza ed è per questo che il gruppo si è mobilitato in un progetto che è stato denominato “Non si scherza col fuoco”. Grazie a questo progetto sarà possibile monitorare, prevenire e informare per la mitigazione del rischio incendi, un valido strumento quindi per la salvaguardia e la sicurezza del territorio. Il gruppo, il 26 e 27 maggio scorsi, è stato messo alla prova, seppur in maniera simulata, in uno specifico scenario di emergenza durante l’ esercitazione “ Stefanota 2018”. Una realtà importante è quindi quella del Gruppo volontario di Protezione civile per la salvaguardia e la sicurezza del nostro territorio e della cittadinanza.