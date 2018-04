Silvio Orlando e Vittoria Belvedere incontrano il pubblico del Vittorio Emanuele

Il Teatro di Messina, in occasione del debutto dello spettacolo La scuola, ripropone l’appuntamento con i protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di attivare il dialogo tra artisti, studenti, critici e spettatori: in programma sabato 14 aprile (ore 18) nel Foyer al secondo piano del Teatro Vittorio Emanuele, l’incontro con Silvio Orlando, Vittoria Belvedere e gli attori della compagnia interpreti dello spettacolo. La scuola sarà in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina dal 13 al 15 aprile, prodotto da “Cardellino”. Il testo è tratto dalla produzione letteraria di Domenico Starnone. Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo di insegnanti deve decidere il futuro dei loro studenti. Di tanto in tanto, in questo ambiente circoscritto, filtra la realtà esterna. Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e personali, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono vita personaggi esilaranti, giudici impassibili e compassionevoli al tempo stesso. Il dialogo brillante e le situazioni paradossali lo rendono uno spettacolo irresistibilmente comico.

All’incontro, oltre al presidente dell’Ente Luciano Fiorino e alla direttrice artistica della sezione Prosa Simona Celi, prenderà parte anche il prof. Dario De Salvo, (professore aggregato di Storia dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina). L’iniziativa, diretta in particolare agli studenti universitari, rientra nell’ambito della convenzione tra l’Università e l’Ente Teatro, che offre tra l’altro a studenti e dipendenti la possibilità di acquistare i tagliandi di ingresso al “Vittorio Emanuele” a prezzi particolarmente vantaggiosi.