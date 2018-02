Il sindaco Accorinti a Stoccolma per parlare della sua “rivoluzione”

Martedì 20 febbraio 2018 il sindaco di Messina Renato Accorinti sarà ospite a Stoccolma per una tavola rotonda sulle città come modello e laboratorio di cambiamento, sui cambiamenti climatici e migrazioni, insieme a Toni Ribas di Barcelona, Ashley Dawson di New York e Lise Sedrez di Rio de Janeiro.

L’evento è organizzato e curato da KTH Environmental Humanities Laboratory e Arena Idé. “Viviamo in un’era urbana delicata – si legge nella presentazione dell’evento – Il carattere sempre più stratificato delle città globali determina, nelle popolazioni e zone di queste città, uno stato di emergenza permanente, ed una multitudine di guidatori che interagiscono e si soverchiano tra loro creano rabbia”.

“Motivo di grande amore e responsabilità verso Messina e quanto fatto in questi 5 anni”, il commento del sindaco Accorinti.