Incidente mortale a Santa Lucia del Mela, vittima un trentaduenne

Tornavano da una battuta di caccia, a bordo di una jeep, quando il mezzo o le condizioni della strada li hanno traditi. In un attimo, il veicolo è finito fuori strada, precipitando nella scarpata.

E' finita così la vita di un trentaduenne di Merì, oggi pomeriggio, in contrada Vaccarino a Santa Lucia del Mela. C'era lui alla guida del mezzo che è scivolato nel burrone. E' morto sul colpo. Ferita un'altra persona, che viaggiava con lui.

I soccorsi non hanno potuto fare niente per il conducente, mente il passeggero è stato liberato dai Vigili del Fuoco e trasportato dal 118 in ospedale, dove è sotto osservazione.

AI Carabinieri spetterà ora il compito di verificare cosa sia successo. I primi rilievi lasciano pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo.