Incidente in autostrada A20: muore scooterista, ferita la moglie

E' di un morto ed un ferito il bilancio del grave incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14 sull'autostrada A20, in direzione Palermo.

Nei pressi della galleria Scianina, all'altezza di Torregrotta, procedendo in direzione di Palermo, l'uomo alla guida di un Piaggio 250 ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi.

Per lui non c'è stato niente da fare mentre la moglie, soccorsa e trasportata al vicino ospedale Fogliani di Milazzo, non sembra in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro se il motociclista è stato tradito da una forte volata di vento e dall'alta velocità o se abbia impattato con un'auto.

In corso i rilievi della Polizia Stradale, che hanno anche deviato il traffico. Sul tratto ci sono ancora tre chilometri di coda.

