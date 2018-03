Authority unita a Gioia Tauro? Ma fa accordi con Catania e Palermo

Sarà uno dei temi che dovrà affrontare il nuovo governo. L'Autorità Portuale di Messina è l'unica in Italia a non essere entrata nel nuovo sistema, dopo le proteste per la prevista unione con Gioia Tauro.

E che Messina non ne voglia sapere di unirsi con la realtà calabrese, lo dimostra anche il fatto che mercoledì alle 11, proprio nella sede cittadina dell'Authority, il commissario Antonino De Simone ospiterà i presidenti delle Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e del Mare di Sicilia occidentale, rispettivamente Andrea Annunziata e Pasqualino Monti, i quali hanno scelto Messina per la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa tra le tre principali realtà portuali siciliane.

La firma del protocollo, che corrisponde all’avvio di una più proficua e costante collaborazione tra i tre porti, ha innanzitutto lo scopo di agevolare lo scambio di buone prassi e la tutela dell’interesse specifico della portualità siciliana in generale, ovvero, la necessità di stare insieme e di lavorare sinergicamente con una “strategia comune” finalizzata allo sviluppo dei traffici marittimi, insieme alla valorizzazione delle Zes e allo sfruttamento delle opportunità offerte dall'Unione Europea. Per un dovuto riconoscimento a livello nazionale del ruolo rivestito dalle realtà siciliane.