Al Papardo la Befana ha portato doni ai bimbi del reparto di pediatria

Una giornata all'insegna della solidarietà, hanno impegnato volontari dell’Associazione U.N.A.C (Unione Nazionale Arma Carabinieri), Presidente Santina Miraglia, i Giovani delle ACLI di Messina, rappresentati dal Presidente Antonio Gallo e il coordinatore dei giovani delle ACLI Ivan Azzara.

Nella consegna dei regali ai bambini ricoverati presso la struttura, i giocattoli sono stati raccolti grazie alle donazioni ricevute durante l’anno, ormai da 5 anni impegnati in questo progetto solidale.

Molto sentita la partecipazione dell’ Azienda Ospedaliera Papardo rappresentata dal direttore dell’UTIN Melchiorre Aversa “Vi ringrazio ,sono convinto che questa iniziativa continuerà negli anni perché regala ogni volta un sorriso ai bambini.”

Presente la Dott.ssa Silvana Santoro del reparto pediatria ha ringraziato le associazioni e i volontari per il pensiero gentile, “questi doni sono sempre graditi senza di voi questa degenza non sarebbe più la stessa per i nostri bambini”.

La Befana ha distribuito doni e dolcetti a tutti i bambini del reparto pediatria, regalandogli un sorriso e tanta allegria.

l ' Associazione di volontariato U. N. A. C (Unione Nazionale Arma Carabinieri) di Messina apre nuove iscrizioni per tutti coloro i quali vogliono far parte di questa associazione no profit rivolta verso il sociale, controllo e assistenza in collaborazione con le varie forze dell' ordine.

Per ulteriori informazioni contattare il 340 711 8973