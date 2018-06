Banca del tempo, tre giorni di lavori ad Alì Terme

ALI' TERME. È stata la prima in Sicilia, e da subito ha avuto al proprio fianco il Cesv Messina. Fondata il 13 giugno 1997, la banca del tempo “Insieme è meglio” di Alì Terme, nata su iniziativa dell’attuale presidente, Nina Di Nuzzo, giunge ora all’appuntamento numero 20 con la festa-convegno di inizio estate. Con più di vent’anni di impegno sul territorio, l’associazione ha una consolidata presenza nel comprensorio jonico del Messinese e dopo aver ospitato, nel 2007, la firma dello statuto per la costituzione dell’Associazione Nazionale Banche del Tempo, quest’anno ha in agenda tre giorni di dialogo e informazione con la partecipazione della presidente nazionale Grazia Pratella.

Questo il programma. Sabato 23 giugno alle ore 17:30 all’Istituto Maria Ausiliatrice di Alì Terme (ingresso da via Marina) si terrà la 20^ festa convegno di inizio estate intitolata “Banca del Tempo e Beni Comuni”. L’iniziativa – a ingresso libero e realizzata in collaborazione con il Cesv Messina – sarà moderata da Laura Fleres (direttivo nazionale BdT e vicepresidente BdT “Insieme è meglio” di Alì Terme) e introdotta dai saluti di Suor Mariella Lo Turco (direttrice Istituto Maria Ausiliatrice), dott. Carlo Giaquinta (sindaco del Comune di Alì Terme), Nina Di Nuzzo (Presidente BdT “Insieme è meglio” di Alì Terme), Santi Mondello (presidente Cesv Messina). Seguiranno gli interventi dell’avv. Filippo Brianni (presidente Archeoclub Area Ionica Onlus), Salvo Irrera (responsabile Comitato Jonico Beni Comuni), Carmelina Micalizzi (presidente associazione Fratres di Letojanni), Maurizio Crisafulli (presidente associazione AVIS di Santa Teresa di Riva, capofila del Coordinamento locale Jonico del Cesv di Messina). Le conclusioni saranno curate da Grazia Pratella (presidente associazione nazionale Banche del Tempo).

Ma la festa-convegno di sabato 23 sarà preceduta da due giornate seminariali. Giovedì 21 e venerdì 22 giugno, infatti, al Centro diurno sede della BdT “Insieme è meglio”, a partire dalle ore 10:30, Grazia Pratella terrà l’incontro informativo su “Identità e realizzazione per nuove Banche del Tempo”. “Il tempo come misura ‘umana’ per eccellenza, che tutti ci accomuna. E come risorsa da donarsi reciprocamente, senza distinzione di valore, senza ‘consumismo’ di interpretazione: è questo, anzitutto, il primo, più importante significato dell’impegno delle Banche del tempo e, tra queste, dell’associazione ‘Insieme è meglio’ di Alì Terme”, commenta Santi Mondello, presidente del Cesv Messina. “A ciò si aggiunga un ‘tassello’ che per noi è fondamentale: attraverso lo scambio di tempo, che significa scambio di attenzione e di cura, si realizza sia una collaborazione con le pubbliche amministrazioni del territorio, Comune di Alì Terme in testa, sia una collaborazione con altre organizzazioni di volontariato, in qualche modo cucendo trasversalmente esperienze e istanze diverse, grazie appunto alla qualità intrinseca del tempo dedicato gli uni agli altri. Non per caso, infatti, il Cesv Messina è da anni vicino all’esperienza di ‘Insieme è meglio’ e continuerà ad esserlo”.