Castelmola. “Profumo di miscela”, raduno nazionale di vespisti

CASTELMOLA. Il “Profumo di miscela” accompagna e unisce sempre i vespisti in tutti i loro tour e tutte le volte che questi salgono in sella al proprio mezzo storico. E’ così che il “Vespa club Taormina” ha chiamato il “Secondo raduno nazionale dei vespisti” che avrà luogo domani (domenica), a distanza di due anni dal primo, riuscito ottimamente con una massiccia adesione di conducenti e conferma lo start di partenza dalla zona del taorminese, questa volta dalla “punta di diamante” Castelmola. I partecipanti creeranno una coinvolgente carovana che costeggerà il mare e percorrerà l’intero versante jonico, lungo la Strada Statale 185, collegandosi dalla Perla dello Jonio a Castiglione di Sicilia. Quest’ultimo comune è inserito nella rete dei borghi più incantevoli d’Italia. L’evento per i numerosi appassionati (che dovrebbero attestarsi intorno ai 250) è molto gradito perché offre l’opportunità di far conoscere meglio il territorio messinese – catanese, per chi già lo vive ed per chi desidera attraversare questi paesaggi marinari e collinari “ex novo” per la prima occasione. I vespisti, che accolgono la chiamata e provengono non solo da tutta la Sicilia ma da diverse zone della Penisola, potranno iscriversi la stessa domenica mattina, tra le 8 e le 9,30, presso il piazzale di Castelmola, dove si svolgerà il primo assembramento. Da qui, una energica colazione in un noto bar di Castelmola (“Turrisi”) e, poi, via per un giro turistico a Taormina. A metà mattinata, intorno alle 11.30, “l’allegra compagnia di motorizzati” avrà modo, secondo la tabella, di fare un break – aperitivo dall’affascinante marcia di circa cinquanta chilometri e di visitare il Museo dei Pupi a Letojanni. L’apprezzamento per questa manifestazione arriva anche dagli sponsor privati.

La seconda edizione di “Profumo di Miscela” vedrà sfilare le vespe di ogni cilindrata e modello, molte anche d’epoca che i proprietari mettono sul circuito per l’occasione dell’incontro conviviale ma anche culturale ammirando le bellezze e respirando gli odori della natura della terra peloritana, sullo sfondo dell’Etna. Le abitudini dei vespisti ricadono sulle lunghe passeggiate, sul trascorrere del tempo sano insieme in amicizia. Il tour di passione – cultura farà, infine, tappa nella location della Città metropolitana di Catania ovvero a Castiglione di Sicilia, presso “Il Picciolo Golf Resort”. Il programma si concluderà con i saluti e la premiazione verso le 16. L’attuale presidente del “Vespa Club Taormina”, Sebastiano Marino, si augura che ci sia sempre questo spirito di aggregazione che motiva anche i più pigri ad essere parte di un gruppo, di un panorama, di un percorso che si costruisce insieme “step by step”.