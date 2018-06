L'elisir di lunga vita di Giovanni, il nonnino centenario di S. Saba

Mezzo bicchiere di vino rosso a pasto, due caffè al giorno e tanto pesce. E’ il segreto dell’elisir di lunga vita di Giovanni Valbi. Il nonnino di San Saba ha festeggiato ieri il secolo di vita insieme alla moglie Tanuzza, ai figli Peppe e Gianni, alle nuore Rita e Paola e alle nipoti Eleonora e Valentina. Momento clou dei festeggiamenti la celebrazione della Santa Messa,

officiata da padre Carlo Oliveri. Tante le passioni di nonno Giovanni: la cura dell’orto, l’amore per i gatti e la lettura del quotidiano cittadino per essere sempre informato su ciò che accade a Messina. Giovanni è il primo di sette figli di una famiglia contadina. E’ nato a Calamona il 18 giugno del 1918 ed a 20 anni è stato arruolato in Marina e trattenuto per la guerra sino al 1945. Una volta congedatosi dalla Marina ha prestato servizio in polizia fino alla pensione. Ieri la grande festa per aver raggiunto il traguardo del secolo di vita.