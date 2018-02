Giardini. La Polisportiva Porto celebra don Bosco con una festa dello sport

GIARDINI NAXOS. Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento quella organizzata domenica scorsa dalla polisportiva "Porto" Don Bosco in onore di San Giovanni Bosco. Tantissimi i partecipanti dai dai più piccoli ai ragazzi che sotto l’attenta guida degli animatori hanno svolto diversi sport calcio, pallavolo, calcio balilla e ping pong. Grande stupore ha creato lo spettacolo delle ragazze del gruppo di danza che si sono esibite con delle bellissime coreografie ideate dalla maestra Federica Savoca. La giornata avuto inizio con l’incontro di tutti i partecipanti in piazza San Pancrazio dove è stata spiegata brevemente la figura di San Giovanni Bosco e sono stati cantati brani in suo onore. I ragazzi hanno poi partecipato alla Santa Messa durante la quale mons. Cingari, presidente onorario della polisportiva, ha evidenziato il ruolo del Santo nella salvaguardia dei giovani. Alla fine della celebrazione è stato consegnato a tutti l’immancabile panino con la mortadella, tradizione della festa. Dopo pranzo la giornata è proseguita all’oratorio “Don Bosco” dove i ragazzi divisi per squadre , hanno svolto tutti gli sport proposti dalla polisportiva , giocando, divertendosi e conoscendo nuove discipline. Nel pomeriggio all’interno del “Piccolo Teatro Don Bosco” dell’oratorio, gremito in ogni ordine di posto, si è svolto lo spettacolo di danza che ha avuto un grandissimo successo. Le giovani danzatrici, sotto l’attenta guida della maestra Federica Savoca, hanno in due mesi raggiunto degli incredibili risultati, dando prova della loro bravura e voglia di mettersi in gioco. Sono diventate l’orgoglio e il fiore all’occhiella della Polisportiva. Il merito è sicuramente della maestra che ha saputo trasmettere a queste ragazze l’amore per questo sport lavorando in modo puntiglioso e incessante, il tutto coadiuvato dalla voglia delle ragazze di imparare. Parole di elogio sono state espresse sia da padre Cingari quanto dal presidente della Polisportiva Giovanni Longo che hanno ringraziato Federica per il lavoro che ha svolto e continuerà a svolgere per la polisportiva. Il presidente ha ricordato come tutti gli operatori siano volontari e che svolgono la loro attività esclusivamente animati dall’amore per i giovani e dalla volontà di migliorare la società in cui vivono, dimostrando valori che vanno oltre il denaro. Padre Cingari ha voluto donare alla maestra Federica un ritratto di San Pancrazio che è stato consegnato alle persone più importanti che sono giunte a Giardini Naxos, auspicando che presto lo spettacolo potrà essere ripetuto durante i festeggiamenti di Carnevale. Nella stessa giornata l’associazione ha festeggiato il compleanno del presidente e del vicepresidente Kawin Casale che hanno compiuto il compleanno lo stesso giorno , i ragazzi hanno deciso di regalare ai due dirigente delle torte e di trascorrere insieme qualche momento. La festa si è conclusa con il taglio delle torte e con gli auguri di tutti gli atleti ai dirigenti della società.