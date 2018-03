Letojanni. Torna il “Leto Comics & Games”, la fiera del fumetto

LETOJANNI. Torna anche quest’anno il “Leto Comics & Games”, la fiera del fumetto e della cultura videoludica che si svolge nella piccola e artistica cittadina di Letojanni all’interno del palazzo polifunzionale situato in piazza Corrado Cagli. Quest’anno la fiera (che ha luogo domenica 25 marzo) organizzata da Samuel Demuro e Salvatore Ratone, giunge alla quarta edizione piena di novità e attività finalizzate a intrattenere il pubblico di appassionati che si radunerà al suo interno. Non mancheranno videogiochi, fumetti, youtuber, giochi da tavolo, ospiti e, ovviamente, la gara cosplay. Quest’anno saranno presenti ospiti come Rave Tube, il professor Bob, Mad Crazy, MrPoldoAkbar ma anche cosplayer come GutterFlower, BlueSnow e Andrea Schirmenti. Inoltre durante la giornata ci saranno svariate attività, tra cui una caccia al tesoro a tema, Guardiani della Galassia e un ballo in cosplay a fine giornata.