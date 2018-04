Nizza. L'Aipd trova casa, venerdì l'inaugurazione della nuova sede

NIZZA DI SICILIA. Sarà inaugurata venerdi alle 17,30 la nuova sede jonica dell’Aipd (Associazione italiana persone Down) Milazzo-Messina. La sede nascerà, per concessione del comune di Nizza di Sicilia, all’interno dei locali del palazzo già adibito come Museo del Risorgimento in via Umberto I°. Una sede che sarà un punto di riferimento per i ragazzi con Sindrome di Down della costa jonica. Già tante le attività programmate in collaborazione con le altre sedi. Madrina d’eccezione sarà la paralimpica Nicole Orlando, specializzata sui 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon. Nicole è entrata a far parte del giro della nazionale in occasione dei campionati europei di Roma 2013, a 20 anni. Inoltre ha partecipato all’undicesima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, classificandosi quinta in coppia con il ballerino Stefano Oradei. L’atleta biellese ha partecipato alle prime olimpiadi per atleti con la sindrome di Down, tenutisi a Firenze, dal 15 al 22 luglio 2016.

L’inaugurazione della nuova sede prevede l’esibizioni dei ragazzi dell’Aipd e del gruppo Folkloristico Canterini della Riviera jonica Melino Romolo. Soddisfatto il Presidente Roberto Caizzone: “Sarà un altro tassello – spiega - molto importante per la crescita dei nostri ragazzi e dell’associazione. Ringrazio l’amministrazione comunale di Nizza per la concessione dei locali e per la preziosa collaborazione. La nuova sede lavorerà e porterà avanti progetti che coinvolgeranno tantissimi ragazzi che fino a questo momento, a causa della distanza della sede di Milazzo, non riuscivano a partecipare assiduamente alle numerose attività che svolgiamo”.