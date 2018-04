Nizza. Lions di S. Teresa donano 2mila euro all'associazione Vivere insieme

NIZZA DI SICILIA. Con una cerimonia che ha avuto luogo presso la Cittadella della Speranza di Nizza di Sicilia, accolti dai ragazzi ospitati dall’associazione Vivere Insieme, dai genitori e dai volontari che operano all’interno della struttura, il presidente del Lions club di S. Teresa di Riva, Leonardo Racco, ha consegnato al presidente dell’associazione Vivere Insieme Ulderigo Diana i fondi raccolti nel corso di un concerto di beneficenza organizzato nel mese di gennaio all’Antica Filanda di Roccalumera. La somma raccolta (circa duemila euro) sarà destinata all’acquisto del sistema di climatizzazione delle camere della comunità alloggio già strutturata e arredata all’interno della Cittadella ma non completamente utilizzabile per tutto il periodo annuale a causa della mancanza di adeguata climatizzazione dei locali. Con questa iniziativa i Lions hanno inteso continuare un’azione di vicinanza che da anni viene fattivamente svolta da parte del club, offrendo ai ragazzi ed a chi si adopera quotidianamente in questa importante attività di volontariato e servizio un segnale di utile sostegno e di prossimità. Il presidente Racco ha ringraziato per l’ospitalità ed ha manifestato la disponibilità del club a sostenere le attività in aiuto dei diversabili. Il dottore Diana ha ringraziato ed ha auspicato la continuità del rapporto tra i Lions e l’associazione Vivere Insieme che rappresenta nella comunità locale una risorsa da salvaguardare. Per l’occasione i ragazzi ospitati hanno preparato e cucinato pasta e dolci ed hanno dimostrato di gradire la visita di buona parte dei soci del club.