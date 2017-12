Pagliara. Collettiva d'arte e sapori del passato, tra cultura e tradizione

PAGLIARA. Tra cultura e tradizioni, continuano a Pagliara le manifestazioni natalizie . Dalla collettiva d’arte, a Palazzo Calabrò, “Sapori di un tempo passato” , con degustazione della tipica “cuzzola” e pane condito a Rocchenere. Si continua con il tradizionale pranzo degli anziani in un noto ristorante della riviera ed a seguire, con le melodie del Natale con il concerto “Music Melody” nella Parrocchia di Santa Lucia a Rocchenere. Il 4 gennaio 2018 ancora sapori tradizionali con la tipica “Salsicciata paesana”, Pagliara centro ore 18. Il 5 gennaio, alle 17, sono protagonisti i bambini, presso l’Auditorium di Rocchenere con la “Magia del mago Alex”, dove tra personaggi fantastici dei famosi cartoon, arriva anche la befana. Il calendario si chiude il 7 gennaio, alle 17.30 al centro Polivalente di Pagliara, con il recital poetico “Voci dell’anima”, sensazioni e sentimenti dei poeti che esprimono come un canto libero le loro liriche, intercalate dalla romantica sfilata della stilista Pagliarina, Cinzia Dori, per la prima volta protagonista nel proprio paese. “Voci dell’anima” sono pure le sue creazioni, che come i poeti mettono in luce il tratto romantico della stilista. Durante la serata, la premiazione del concorso in itinere “Il Balcone più luminoso e il presepe più bello”, un input per i cittadini del comune, che hanno adornato a festa con meravigliose luminarie i loro balconi e costruito originali presepi per le vie del paese. Riconoscimenti anche per gli artisti che hanno partecipato precedentemente alla collettiva “Arte nel palazzo”. “Tra arte, cultura e tradizioni - dice il sindaco Sebastiano Gugliotta - vanno avanti le manifestazioni natalizie che spero continuino ad essere momento di svago, ma soprattutto di socializzazione, condivisione ed amicizia tra i miei concittadini, ai quali auguro tanta serenità ed un proficuo 2018”.