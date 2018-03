Pagliara. Giovani simulano progetti d'impresa: "Vogliamo restare al sud"

PAGLIARA. "Cultura e impresa: sapere e fare", questo il tema su cui si è incentrato l’incontro-conferenza che ha avuto luogo a “Palazzo Calabrò", organizzato dall’assessore alle politiche giovanili Enzo Riparare e dall’assessore alla cultura Melina Scarcella, in collaborazione con il comune di Roccalumera e l'Associazione “Friends of Europe” di Roccalumera. Un proficuo momento formativo ed informativo per i giovani del territorio che desiderano creare impresa restando al sud. Grande opportunità quindi, per mezzo di finanziamenti a fondo perduto e tasso agevolato gestiti da “Invitalia”. Dopo i saluti degli amministratori, l’interessante intervento della dott.ssa Angela Caspanello e del dott. Fabrizio Famulari. A seguire i giovani in sala, mettendo a confronto le loro idee, guidati dagli esperti, si sono impegnati nella simulazione di alcuni progetti d’impresa, che, dopo questo incontro, potrebbero diventare realtà.