Roccalumera. Acqua, bolletta meno salata: risparmiati 50mila euro in tre mesi

ROCCALUMERA. L’atteso “miracolo” è finalmente arrivato, grazie alla realizzazione di due pozzi per la captazione delle acque potabili a monte del centro abitato di Roccalumera. L’Amministrazione comunale ha ricevuto e messo a pagamento la fattura della Siciliacque Spa relativa al IV trimestre 2017. L’importo è di 7mila e 688 euro “a fronte di una media – spiega il sindaco, Gaetano Argiroffi – di 65mila euro a trimestre per un totale di 260mila euro annui. È evidente, come con una spesa di circa 120 mila euro per la realizzazione dei due pozzi trivellati vi sia un risparmio netto a partire dal IV° trimestre 2017 di oltre 50 mila euro. A conti fatti, le somme che si libereranno nel redigendo bilancio di previsione 2018 saranno di circa 200 mila euro. Una cifra considerevole – sottolinea il Argiroffi – che in dieci anni ammonterà a 2 milioni di euro, da poter utilizzare per l'erogazione di maggiori ed ulteriori servizi a favore dei cittadini. Un risultato importante, consideranto il fatto che oltre al risparmio suddetto ci renderà definitivamente autosufficienti dall'approvvigionamento idrico. L'acqua, bene imprescindibile e prezioso e fonte di ricchezza per la nostra comunità. Questo il senso che ha guidato la nostra azione amministrativa e per questo, oggi, è grande la mia soddisfazione e di tutta l'amministrazione che mi onoro di guidare".