Roccalumera. Il Comprensivo scuola cardioprotetta, arrivano i defibrillatori

ROCCALUMERA. L’Istituto comprensivo di Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara e Mandanici diventa Scuola cardioprotetta. Un traguardo raggiunto con successo nel corso di quest’anno scolastico, grazie alla tenacia del dirigente scolastico, Guta Sauastita, consapevole che la preparazione e la giusta attrezzatura possano fare la differenza in situazioni di emergenza improvvise, quando ogni istante è prezioso. Sono infatti tre i defibrillatori in dotazione all’Istituto e che verranno collocati nelle scuole Di Mandanici, Furci Siculo e nella sede centrale di Roccalumera, punti strategici a copertura dei 13 plessi del territorio. I tre defibrillatori sono stati acquistati grazie ad un finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione al progetto Sport e defibrillatori bando “Sport in Sicurezza” Dm 663 pubblicato sulla piattaforma Monitor440Scuola”. Il progetto comporta attività di formazione e informazione sulla salute e la sicurezza negli ambienti scolastici, con docenti e collaboratori formati per quanto riguarda il primo soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori. Grazie all’importante dispositivo salvavita, si avrà la possibilità di proteggere circa 800 alunni, attraverso la formazione di personale docente e Ata. A tal riguardo, il seminario tenutosi ieri nei locali del Centro sociale “Giovanni XXIII” di Roccalumera, sulle manovre di disostruzione in età pediatrica, condotto dal dottor Filippo Isaia, presidente del Comitato Cri (Croce rossa italiana) di Roccalumera e Taormina, ha visto la partecipazione di tutti i docenti e del personale ATA dell’Istituto con la presenza anche dei genitori. Sebbene l’augurio sia quello di non averne mai bisogno, spesso non si riflette abbastanza su quanto sia fondamentale agire con tempestività, soprattutto quando si tratta di bambini piccoli: in attesa dei soccorsi del personale medico del 118, saper fare la cosa giusta davanti ad un caso di soffocamento o di arresto cardiaco. È per questo che la presenza di un defibrillatore strategicamente posizionato nei Plessi, consentirà di abbattere notevolmente i tempi di intervento, garantendone l’utilizzo, qualora sia richiesto, entro pochissimi minuti. La presenza del defibrillatore, inoltre, renderà la scuola una sorta di punto “strategico” per la sicurezza, non solo per i piccoli scolari e gli studenti che frequentano l’Istituto, i docenti ed i genitori che quotidianamente la frequentano: l’idea è quella di renderlo disponibile anche per le altre strutture del territorio, in particolare quelle sportive, che spesso si trovano ad organizzare eventi e manifestazioni capaci di richiamare un gran numero di persone. “Ci piace occuparci della sicurezza e benessere dei nostri alunni”- commenta il dirigente – “anche garantendo loro una maggiore tranquillità. Facciamo del nostro meglio per rimanere tra le migliori strutture educative del nostro Territorio”. Con la formazione, il territorio si arricchisce sempre di più di personale qualificato e certificato in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco e l’Istituto Comprensivo di Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara e Mandanici intende qualificarsi una struttura cardio protetta con personale formato e qualificato.