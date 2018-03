S. Teresa. Eurodesk Erasmus, incontro con i delegati di cinque paesi europei

S. TERESA DI RIVA. Presso il Palazzo della Cultura di S.Teresa di Riva si è svolto l'incontro preliminare con i delegati provenienti da 5 paesi europei (Estonia, Bulgaria,Slovacchia, Spagna e Grecia) partner del progetto Eurodesk Erasmus Agenzia Giovani promosso dalla Pol. TC Junior di S.Teresa di Riva. Nel corso dei lavori si sono delineate le linee organizzative della visita che le 5 delegazioni effettueranno a S.Teresa di Riva per una settimana nel mese di giugno, con la presenza nel nostro territorio di 25 giovani di eta' compresa da 18 a 30 anni, che si incontreranno con i giovani della societa' sportiva e anche del comprensorio per sviluppare e favorire il processo di integrazione europea e dei valori dello sport come veicolo di inclusione sociale e benessere fisico per i giovani. Il presidente del Tc junior di S.Teresa di Riva Angelo Casablanca ha rivolto un saluto di benvenuto a nome della societa' , insieme ai dirigenti Francesco Fazio e Francesco Trisini ed ai project managers Tino Celisi e Beatrice Briguglio. Per il Comune di S.Teresa di Riva i saluti di benvenuto dal vicesindaco Annalisa Miano e dall'Assessore Giammarco Lombardo. Per il Comune di S. Alessio Siculo i saluti di benvenuto dal vicesindaco Franco Santoro e Natale Ferlito responsabile esperto allo sport. "Per la nostra societa' sportiva' e'un evento molto importante - ha evidenziato il presidente del Tc Junior Casablanca - per i nostri giovani e per tutto il territorio, infatti abbiamo chiesto la collaborazione dei Comuni di S. Teresa di Riva, S. Alessio e Savoca, con i quali organizzeremo degli incontri durante la settimana di permanenza delle delegazioni estere. Sara' un ottimo modo di festeggiare i 25 anni di attivita' della nostra societa' sportiva, con un progetto che per la prima volta impegna una societa' sportiva locale in un interscambio Europeo". Nella serata finale, che e' stata prevista nel Parco dell'Unita' d'Italia, saranno consegnati da parte della societa' sportiva a tutti giovani partecipanti al progetto gli attestati Europei Youth Pass, validi in ambito nazionale ed europeo per arricchire il curriculum dei giovani italiani e delle delegazioni estere presenti. Inoltre entro il 2018 e' prevista una visita in uno dei paesi esteri di una delegazione del Tc Junior, formata da giovani e dirigenti accompagnatori della societa'.ed abbiamo in programma la presentazione di altri progetti su altri temi che hanno lo sport come tema principale.nti al progetto gli attestati Europei Youth Pass, validi in ambito nazionale ed europeo per arricchire il curriculum dei giovani italiani e delle delegazioni estere presenti. Inoltre entro il 2018 e' prevista una visita in uno dei paesi esteri di una delegazione del Tc Junior, formata da giovani e dirigenti accompagnatori della societa'.ed abbiamo in programma la presentazione di altri progetti su altri temi che hanno lo sport come tema principale.