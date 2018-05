S. Teresa. Help center, per l'Amministrazione è tempo di bilanci... positivi

S. TERESA. L’Amministrazione comunale di S. Teresa di Riva, in collaborazione con l’associazione Penelope, ha organizzato una conferenza stampa per martedì prossimo, 29 maggio, alle 9,30, nei locali di Villa Crisafulli Ragno per relazionare sull’attività svolta dal centro sociale “Help Center” fino ad oggi. “Siamo orgogliosi - dice l’assessore ai Servizi sociali, Annalisa Miano - di avere una struttura capace di erogare servizi ai minori e supportare disabili, immigrati, e donne vittime di violenza”.