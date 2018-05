S. Teresa. Help center, tempo di bilanci: 154 inserimenti lavorativi in 2 anni

S. TERESA DI RIVA. Il progetto “Help Center” nasce nel Maggio 2016 ed è frutto della co-progettazione promossa dal comune di Santa Teresa di Riva e dall’ Associazione Penelope. A due anni dalla sua nascita è tempo di bilanci. Nella sede di Villa Ragno a Santa Teresa di Riva questa mattina, durante una conferenza stampa tenuta dall’ assessore ai servizi sociali Annalisa Miano, dal sindaco Danilo Lo Giudice, dal presidente dell’associazione Penelope Giuseppe Bucalo e dalla coordinatrice dell’Help Center Antonella Casablanca, è stato presentato il report delle attività svolte. Presenti anche i ragazzi dell’ Istituto comprensivo di Santa Teresa insieme al dirigente scolastico Enza Interdonato e i ragazzi del servizio civile. Help Center si trova nel quartiere di Torrevarata in quello che era l’ufficio di collocamento. L’Associazione Penelope è riuscita ad ottenere un finanziamento regionale e sfruttando l’immobile dismesso ha dato vita ad una realtà che diventa bene comune, una realtà fatta di solidarietà, cultura, azzeramento delle diversità. Help Center è oggi una bussola per tante persone che si trovano a vivere in condizioni di disagio, di abbandono, per tutti quei soggetti che si sentono stretti in una realtà chiusa che non presta loro ascolto. La struttura nasce con l’obiettivo primario di accogliere le donne vittime di violenza. Come spiega la coordinatrice, Antonella Casablanca, la struttura ha tre piani uno dei quali offre servizio di emergenza per donne vittime di violenza. Oggi nella struttura sono ospiti quattro donne migranti con le quali si sta lavorando sulla produzione dell’ inserimento lavorativo e il potenziamento della lingua italiana per il pieno inserimento sociale. Tra i progetti promossi e riusciti dell’ associazione vi è il “Tao Social Market” con il recupero delle eccedenze alimentari presso le aziende del territorio che sono state distribuite a ben 7 nuclei familiari con gravi problemi economici.

Molti anche i laboratori sociali per minori ed adulti diversamente abili che hanno visto come obiettivo prioritario l’autonomia personale ed individuale. Con l’aiuto dei vigili urbani è stato portato avanti un progetto per l’autonomia stradale in modo tale che i soggetti con diversa abilità possano da soli essere in grado di prendere i mezzi, attraversare la strada. Un altro spazio importante è quello dedicato al lavoro. E’ presente uno sportello di mediazione lavorativa. Nel 2016 le richieste di lavoro giunte sono state 75 con un fortissimo incremento nel 2017 arrivando a 229 persone che si sono recate in cerca di una occupazione. Gli inserimenti lavorativi con esito positivo sono stati 38 nel 2016, 116 nel 2017 e 23 nell’ aprile 2018. Il lavoro conseguito in questi due anni di attività è frutto di una collaborazione, di una sinergia tra diversi partner pubblici e dl privato sociale quali l’ Istituto Comprensivo di Santa Teresa, il Comune, il centro per l’impiego, l’Unita di Neuropsichiatri Infatile di Santa Teresa di Riva, l’Associazione Dispari Onlus, Associazione Scirocco, Evaluna onlus e il Comitato di Iniziativa Antipsichiatrica. Come dice il dirigente scolastico Enza Interdonato “Help Center si sporca le mani e il risultato più brillante conseguito è l’azzeramento delle diversità”. L'Help Center è attivo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30.