S. Teresa. “Ictus al femminile, prevenzione e cura”, incontro a Villa Ragno

S. TERESA. “Ictus al femminile, prevenzione e cura”. E' questo il tema dell’incontro promosso dalla Fidapa S. Teresa-Valle d’Agrò in collaborazione con la Stroke Unit del Policlinico di Messina, l’associazione Alice Onlus e con il patrocinio del comune di Santa Teresa di Riva con l’assessorato Igiene e Sanità. L’evento si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 presso i locali di Villa Ragno di Santa Teresa di Riva. Dalle 16 alle 18 sarà possibile sottoporsi ad uno screening gratuito (pressione arteriosa, glicemia e peso) per la valutazione del rischio vascolare nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’Ictus cerebrale. Seguirà un confronto-dibattito sui sintomi da riconoscere e la gestione dell’emergenza. L’incontro rientra tra le iniziative programmate dalla Fidapa S. Teresa-Valle d’Agrò e volte ad affrontare alcune delle tematiche più importanti dell’universo femminile. Pochi lo sanno, ma l’ictus colpisce in misura maggiore le donne che gli uomini. E soprattutto è tutt’altro che un evento della terza età. L’ictus rappresenta la quinta causa di morte per gli uomini e la terza per le donne. E purtroppo è anche la prima causa di grave invalidità e di morte precoce in entrambi i generi, maschile e femminile. Il rischio è maggiore per le donne ed più elevato in tre momenti della loro vita: tra i 20 e i 35 anni, in età peri-menopausale tra i 45 e i 55 anni e dopo gli 85 anni. Eppure prevenzione e cure tempestive rappresentano mezzi fondamentali per evitare le conseguenze invalidanti e fatali dell’infarto cerebrale.

“Ecco perché - spiega la presidente della Fidapa Santa Teresa Valle D’Agrò dott.ssa Maddalena Micalizzi - abbiamo voluto fortemente questo momento dedicato alla prevenzione e alla conoscenza dei sintomi che devono fare scattare il campanello d’allarme in ciascuno di noi. Grazie alla collaborazione della Stroke Unit del Policlinico di Messina diretto dalla Prof.ssa Rosa Musolino e al Dott.re Mauro Passalacqua direttore del Pronto Soccorso di Taormina affronteremo questo delicato argomento offrendo un prezioso momento di confronto ed informazione". L’evento è patrocinato dal Comune di Santa Teresa di Riva e svolto in collaborazione con l’assessorato Igiene e Sanità retto dal dott.re Gianmarco Lombardo.