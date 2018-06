S. Teresa. Isole ecologiche, bagnini e bagni chimici: la spiaggia Bandiera blu

S. TERESA DI RIVA. La seconda stagione Bandiera blu di S. Teresa di Riva è alle porte. Prenderà ufficialmente il via l’1 luglio. L’Amministrazione comunale ha predisposto una serie di interventi che riguardano l’intero territorio santateresino. Per l’accesso alla spiaggia sono state realizzate le rampe con la posa delle mattonelle. Sugli oltre tre chilometri di arenile sono state allestite 40 postazioni doccia con tanto di isole ecologiche dove sarà possibile disfarsi dei rifiuti e differenziarli. Ma non è tutto. La spiaggia è stata dotata di 12 bagni chimici di cui due per disabili. Nell’arco dell’estate sono stati previsti ben 23 interventi di pulizia e sanificazione. Dalle 9 alle 19 di ogni giorno, sino a settembre, sono attive 4 postazioni di vigilanza spiaggia con l’impiego anche di sedie job e assistenza ai bagnanti che favorisce l’accesso ai disabili. Sul lungomare sono stati eseguiti lavori al fine di rimuovere le mattonelle rialzata e rendere sicuro il transito dei pedoni. Le aiuole hanno un nuovo look ad opera degli operai del Comune. La novità di questa estate è rappresentata dal servizio di trasporto urbano “che mira – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice – ad agevolare la viabilità con una riduzione dell’utilizzo delle vetture”. Il servizio partirà a fine mese. Si attende il via libera dell’assessorato regionale. “Stiamo facendo del nostro meglio – rimarca il primo cittadino - per affrontare la stagione estiva presentando

La spiaggia di S. Teresa di Riva

la nostra città in modo impeccabile e sono tanti gli interventi attivati nelle settimane scorse che ci stanno consentendo di avere una comunità sempre più a misura d’uomo. Adesso stiamo predisponendo un ulteriore intervento per migliorare e sistemare il verde pubblico sul territorio comunale con la sistemazione e potatura di alberi ad alto fusto oltre che la posa di piantine che migliorino il decoro urbano. Desidero ringraziare i nostri operai e l’ufficio tecnico nella persona di Franco Scarcella che si occupa della manutenzione, un settore molto delicato e spesso in emergenza, ma che ci consente di poter espletare al meglio quelli che sono gli indirizzi amministrativi volti ad una migliore vivibilità urbana. Adesso – prosegue Lo Giudice - vediamo di completare il tutto con l’area per i cani in spiaggia, a cui lavoriamo da tempo. Abbiamo predisposto il progetto previsto nella zona di Bucalo nelle vicinanze con il Torrente Savoca e speriamo nei prossimi giorni di poter affidare il servizio per la realizzazione della stessa che sarebbe un’altra bella novità per la nostra cittadina, oltre che un importante segnale nei confronti dei tanti amici possessori di animali di affezione”.