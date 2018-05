S. Teresa. Sede dell'Anc intitolata a Giovanni, martire di Nassiriya VIDEO

S. TERESA DI RIVA. L’Arma dei carabinieri e l’intera città di S. Teresa di Riva hanno reso omaggio ad un martire figlio di questa terra, che ha perso la vita per difendere i valori di libertà e pace in un Paese vessato dalla guerra. Nel corso di una solenne cerimonia, la sede santateresina dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo, nella splendida cornice di Villa Ragno, è stata intitolata al sottotenente Giovanni Cavallaro, originario di Limina e residente a S. Teresa. Un carabiniere che in questo lembo di Sicilia, e non solo, ha prestato il suo servizio nell’Arma dei carabinieri. E’ caduto nel vile attentato terrororistico di Nassiriya (in Iraq) il 12 novembre del 2003, a 47 anni, insieme ad altre 27 persone, di cui 12 carabinieri, 5 soldati dell’esercito italiano, 2 civili italiani e 9 civili iracheni. Alla S. Messa nella chiesa di Portosalvo, celebrata dal cappellano militare don Rosario Scibilia e concelebrata dal parroco don Agostino Giacalone, ha fatto seguito un corteo sino al Palazzo della cultura, accompagnato dalle note della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri del XII Reggimento Sicilia. Subito dopo l’intitolazione della sede dell’Anc. Un momento toccante, al quale hanno partecipato tra gli altri i figli di Giovanni Cavallaro, Diego e Lucrezia. Dai rispettivi interventi traspare l’affetto viscerale per il padre, un eroe, che nessuno potrà mai restituire loro. Numerose le autorità civili, militari e religiose presenti a Villa Ragno. Tra essi il generale Riccardo Galletta, comandante della Legione Sicilia, il generale Michele Di Martino (ispettore regionale dell’Anc per la Sicilia), il colonnello Jacopo Mannucci Benincasa (comandante provinciale dell’Arma), il colonnello Antonino Drago (comandante interinale del comando provinciale), il capitano Arcangelo Maiello (comandante la compagnia dei carabinieri di Taormina) e il luogotenente Maurizio La Monica, comandante la locale stazione. “Eravamo in debito con il sottotenente Giovanni Cavallaro, i loro congiunti e con l’Arma – ha detto il sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice – in quanto questa cerimonia andava fatta prima”. Ma l’importante è che… non si dimentichi. E a tenere viva la memoria di questo martire della nostra terra ci ha pensato l’Anc di S. Teresa di Riva presieduta dal vicebrigadiere Francesco Musicò. Insieme al Comune di S. Teresa, ai numerosi sindaci del comprensorio intervenuti e all’Arma dei carabinieri.

Carmelo Caspanello