S. Teresa. Trasporto urbano, ecco il bus: si parte in via sperimentale

S. TERESA. Tutto è pronto per il servizio di trasporto urbano locale, che sarà attivato in estate in via sperimentale grazie ad un mezzo messo a disposizione dall’Ast, giunto nella cittadina jonica questa mattina. Al momento della consegna, il sindaco Danilo Lo Giudice ha ringraziato il direttore dell'Ast Fiduccia e il responsabile messinese dell'Azineda, Sapuppo. Bisogna sistemare adesso gli ultimi dettagli burocratici. L’obiettivo degli amministratori è quello di migliorare la circolazione viaria, in particolare nei mesi estivi, fino a settembre, facendo diminuire il numero dei mezzi in circolazione lungo le vie santateresine. Il Comune ha destinato allo scopo una somma di 9mila euro. Il servizio sarà effettuato all’interno del territorio comunale, frazioni comprese. Le fermate sul lungomare sono una decine, come predisposto dai funzionari regionali giunti a S. Teresa di Riva per un sopralluogo. La corsa andata e ritorno costerà 1 euro e 20 centesimi; il biglietto giornaliero invece 2 euro e 50. “Sono tariffazioni – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice – stabilite da una norma regionale, inerente il trasporto urbano nei Comuni con meno di 30mila abitanti. Va sottolineato – prosegue che stiamo procedendo in via sperimentale”. L’assessore alla Viabilità, Domenico Trimarchi rimarca che “l’iniziativa del Comune vuole disincentivare l’utilizzo dell’auto. Parcheggi ce ne sono pochi – prosegue – e tra l’altro in estate non potremo utilizzare il campo di calcio in quanto sono previsti degli interventi. Se quest’anno andrà bene – conclude Trimarchi il prossimo anno il servizio potrà essere migliorato e potenziato”.