Taormina. Nasce il portale dedicato alle problematiche dei consumatori

TAORMINA. Al via il nuovo portale dedicato alle problematiche dei consumatori. Si tratta del sito www.aiacepress.it destinato a diventare punto di riferimento delle istanze che arrivano dall’utenza spesso bistrattata da regole che contrastano con il normale vivere quotidiano. La presentazione avverrà nel corso del convegno che avrà per tema “Taormina turismo e natura”. Esperti del settore turistico effettueranno interessanti proposte per captare opportunità nel campo turistico-ambientale. L’iniziativa è promossa dall’associazione Aiace (Associazione italiana assistenza consumatore europeo) che vanta in tutta Italia migliaia di iscritti ed è in programma per domani venerdì (16 febbraio), alle ore 18, presso la splendida cornice dell’archivio storico di via Teofane Cerameo. Dopo i saluti del sindaco Eligio Giardina, del suo vice Andrea Raneri e di Sergio Spadoni, coordinatore Sicilia orientale Ambiente e/è Vita, le relazioni di Filippo Grasso (docente Università di Messina) e Alberto Maugeri (vice presidente nazionale Aiace). Moderatore Giuseppe Spartà