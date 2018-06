Tappa ad Alì Terme di Vienna, in viaggio sulle sulle orme di Goethe

ALì TERME. Vienna Cammarota, 68 anni, Guida Ambientale Escursionistica Aigae, è partita per il suo viaggio il 28 Agosto del 2017, dalla cittadina termale Karlovy Vary, nella Repubblica Ceca. E’ la prima donna a ripercorrere interamente tutto il viaggio fatto dallo celebre scrittore drammaturgo Goethe. In passato ha già percorso il Tibet, la Patagonia, l’ Amazzonia. Una vita con lo zaino in spalla. Il racconto del suo tour ha creato una forte curiosità e in poco tempo si è diffuso a macchia d’ olio. Oggi ad accoglierla calorosamente ad Alì Terme sono stati i giovani della Proloco, l’ Amministrazione comunale e i cittadini di Alì Terme. Vienna dopo aver soggiornato a Fiumedinisi è ripartita per il suo cammino. Alle 8 è arrivata nella cittadina Aliese. Dopo una breve sosta al bar, dove ha gustato una granita, dolce tipico siciliano, si è riunita con i cittadini nell’ aula consiliare. L’ artista locale Nina Bertuccio ha omaggiato la viandante di un piattino in ceramica da lei realizzato, l’ amministrazione comunale di cannoli tipici siciliani e ancora la proloco ha voluto donare alla viaggiatrice una maglietta con il simbolo della proloco e una scritta “Benvenuti ad Alì Terme”. Donata anche una targa commemorativa. Vienna spiega come il suo progetto nasca soprattutto dalla voglia di promuove il turismo lento, dai ritmi non frenetici, non massificati, in grado da vivere il luogo a pieno attraverso una esperienza completa profonda e coinvolgente. La viaggiatrice è stata accompagnata per le vie del paese fino al Capo Alì. La sua ultima tappa è stata la Sicilia “la chiave di tutto” usando una citazione diretta di Goethe. Domani chiuderà il suo tour a Messina. Alle ore 10 e 30 ci sarà un incontro al Salone delle Bandiere in Piazza Municipio. “Non ci sono posti del cuore –chiosa Vienna – per me ogni luogo, ogni persona, ogni fatto, sono sempre conoscenza, osservazione, apprendimento e tutto mi emoziona: l’attenzione verso di me, la natura che adoro e rispetto, la visione del bello, la conservazione dell’antico; la storia, il racconto della gente, il dialogo, l’incontro… Il mio prossimo cammino? Quello lungo la via della seta”.