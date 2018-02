L'unione fa la forza: a Scaletta e Itala torna Re Burlone, festoso e colorato

Festoso e colorato come non mai, torna l'appuntamento con il Carnevale di Itala e Scaletta Zanclea. Ad organizzare la Kermesse è la Pro Loco di Scaletta Zanclea, con il patrocinio dei Comuni di Itala e di Scaletta Zanclea e con la partecipazione e la collaborazione della Pro loco di Itala, il Team Scaletta, i Giovani d’Itala e l’Associazione “Itala la nostra valle”. Sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio 2018, sono le date da segnare con la penna rossa sul calendario. Ricco è infatti il programma della manifestazione: sabato 10 febbraio alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Centro Culturale Polifunzionale di Scaletta Zanclea, piazza Don Bosco - contrada Foraggine, si terrà il concorso “La mascherina d’oro” che sarà allietata dalla compagnia dei farsari di Fabio Foti. Domenica 11 febbraio alle ore 14.30, invece, si svolgerà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, con ospiti provenienti da Alì Terme, che non vedono l’ora di invadere la Via Roma partendo da Itala per arrivare in piazza Stazione a Scaletta Zanclea, scatenando una grande ondata di energia, un’esplosione di colori, di musica e di creatività. Uno spettacolo da non perdere per chi vuole trascorrere momenti di allegria e divertimento in un contesto di straordinario entusiasmo. “Il Carnevale è una festa storica e ricca di tradizione, dedicata ai bambini e anche ai grandi, sinonimo di gioia e di spensieratezza”. Un evento nel quale Simona Villari, il presidente della Pro Loco di Scaletta Zanclea, insieme a tutte le associazioni e gruppi che hanno partecipato all’organizzazione della manifestazione, crede fortemente e si augura di offrire ad Itala e a Scaletta Zanclea una giornata da ricordare.