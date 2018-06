Finisce il Ramadan. Stasera cena per i bisognosi al centro islamico

L'Iftar è la tradizionale cena di interruzione del digiuno islamica, in periodo di Ramadan. Il Centro Islamico di Messina organizza ogni sera questa cena in favore dei più bisognosi, uomini e donne, famiglie e singoli, migranti ed extracomunitari, offrendo un pasto caldo ed un tetto sotto il quale rifugiarsi per vivere insieme la convivialità del pasto serale.

Fare Per Cambiare -Libera Associazione Giovanile- assieme ad ArcheoME, Igers Messina e Radio Night hanno deciso di scendere in campo assieme a tutti i volontari, per poter contribuire con gioia e divertimento a donare un pasto caldo a chi non riesce a garantirselo.

Stasera alle 18 al Centro Islamico di Messina di via Gaetano Alessi (sopra il carcere di Gazzi), le associazioni invitano tutti i volontari a riunirsi per iniziare a preparare la cena, l'iftar. E' possibile portare un piatto già pronto o prepararlo in loco portando tutti gli ingredienti necessari.