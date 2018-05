Porto di Tremestieri a mezzo servizio. Inizia il dragaggio

Dalle 8 di stamani è chiuso uno dei due scivoli del porto di Tremestieri. Si è reso necessario per permettere alla draga "Giuseppe Cucco", arrivata in nottata, di portar via i 17mila metri cubi di sabbia accumulata a ridosso del molo di sopraflutto, come di consueto. Ad un ritmo di circa 4mila metri cubi di sabbia al giorno, le operazioni dovrebbero concludersi tra sabato e domenica e, quindi, il porto dovrebbe ritrovare la completa operatività a partire da lunedì.

Saranno, dunque, alcuni giorni di "sofferenza" per il centro città, che vedrà tornare, seppur in numero limitato, i mezzi pesanti.

Il tutto mentre continuano a tardare le tre autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori del nuovo grande porto (VEDI QUI). La consegna all'impresa, avvenuta lo scorso 13 marzo, quindi ormai due mesi fa, non ha prodotto l'accelerazione sperata. Finora si è provveduto solo alla delimitazione delle aree di cantiere, mentre sono in corso gli sgomberi e la verifica dell'assenza di residui bellici.